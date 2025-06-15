Павло Василенко

Менеджер збірної Італії Джанлуїджі Буффон підтверджує, що вони призначать Дженнаро Гаттузо новим тренером національної команди.

«Ми працювали, тепер чекаємо на остаточні деталі. Президент і Федерація мали досить насичені дні, повні різних моментів. Я думаю, наприкінці дня ми прийняли найкраще рішення», – сказав Буффон RAI Sport.

Першим кандидатом був Клаудіо Раньєрі, але він вже взяв на себе зобов'язання стати спеціальним радником Роми та оголосив про свій звільнення з тренерської посади.

Хоча серед кандидатів були Стефано Піолі, Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро, швидко стало очевидно, що фаворитом є Гаттузо.

Відбулися зустрічі з Буффоном, а потім із президентом FIGC Габріеле Гравіною для обговорення деталей контракту.

«Ми намагаємося насамперед підштовхувати себе, але найголовніше – уникати ганебних виступів, негідних Італії», – додав Буффон.

Збірна Італії найближчі матчі у відборі чемпіонату світу 2026 року зіграє проти Естонії 5 вересня, а потім проти Ізраїлю 8 вересня.