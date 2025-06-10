Павло Василенко

Збірній Італії потрібний новий тренер. Журналіст Джанлука Ді Марціо вказав, хто є фаворитом на посаду наставника національної команди.

З вересня 2023 року італійців очолює Лучано Спаллетті. З ним на тренерській лаві «Скуадра адзуррі» вилетіла до 1/8 фіналу Євро-2024.

Під час червневих матчів відбору на ЧС-2026 італійці розгромили Норвегію з рахунком 0:3. Ця ганьба привела до рішення розстатися зі Спаллетті. Поєдинок з Молдовою у понеділок, що завершився перемогою з рахунком 2:0, став для нього прощанням зі збірною Італії.

Федерація підготувала конкретний перелік кандидатів. До нього мали увійти Клаудіо Раньєрі та Стефано Піолі. За повідомленнями, обидва вирішили не брати на себе керівництво командою.

Джанлука Ді Марціо повідомив, що Дженнаро Гаттузо є фаворитом на посаду головного тренера збірної Італії. Даніеле Де Россі та Фабіо Каннаваро є запасними варіантами, бо саме колишній півзахисник Мілана є лідером списку.

Гаттузо ніколи не тренував національної збірної. Він очолював Мілан, Наполі, Валенсію, Марсель та Хайдук Спліт та інші. Гаттузо почав працювати у Хорватії у липні минулого року та закінчив у червні цього року. Під його керівництвом Хайдук, за який виступав український нападник Назарій Русин, провів 43 матчі, здобувши 20 перемог, 14 нічиїх та дев'ять поразок.

Наступна міжнародна перерва відбудеться у вересні. Італія зіграє з Естонією та Ізраїлем.