Французький нападник П’єр Мунгенге встановив історичне досягнення київського Динамо. У матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні (4:2) форвард забив свій дебютний гол за столичну команду та став наймолодшим легіонером в історії клубу, який відзначався у чемпіонаті України.

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Мунгенге вийшов на поле в поєдинку 22 листопада 2026 року й забив у віці 18 років і 325 днів. Французький футболіст відзначився на 16-й хвилині зустрічі, вдало зігравши на добиванні після удару Шоли Огундани. Цей гол дозволив Динамо збільшити перевагу над Оболонню до двох м’ячів – 2:0. У підсумку кияни здобули перемогу з рахунком 4:2.

Завдяки цьому результативному епізоду Мунгенге перевершив попередній клубний рекорд серед іноземних футболістів. До француза наймолодшим легіонером Динамо, якому вдавалося забити в чемпіонаті України, був бразилець Дуду. Його досягнення залишалося неперевершеним упродовж 15 років.

Крім того, П’єр став першим футболістом 2008 року народження, який забив у чемпіонаті України. Також нападник увійшов до десятки наймолодших голеадорів київського клубу за всю історію його виступів у національному чемпіонаті.

Мунгенге є вихованцем французького Парі Сен-Жермен. До Динамо нападник приєднався влітку 2026 року, а офіційно його перехід відбувся 1 липня на правах вільного агента. Контракт французького форварда зі столичним клубом розрахований до 30 червня 2029 року.