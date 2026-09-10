ПСВ – Шахтар. Аналітики назвали фаворита матчу першого туру Ліги чемпіонів
Поєдинок пройде сьогодні
Фото: ФК Шахтар
На стадіоні «Філіпс» в Ейндховені відбудеться матч першого туру Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться нідерландський ПСВ та український Шахтар.
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Аналітики сходяться на думці, що в цьому протистоянні ПСВ виглядає фаворитом.
- Перемога ПСВ – 1.55
- Нічия – 5.05
- Перемога Шахтаря – 6.22
Стартовий свисток у цій зустрічі пролунає о 19:45 за київським часом.