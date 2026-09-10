ПСВ – Шахтар. Де дивитися трансляцію матчу першого туру Ліги чемпіонів
Поєдинок пройде в Ейндховені
Шахтар проведе перший матч у загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Донецька команда на виїзді зустрінеться з нідерландським ПСВ.
ПСВ – Шахтар: де дивитися матч
Українські вболівальники зможуть переглянути матч у прямому ефірі на платформі MEGOGO. Трансляція буде доступна:
- Відеосервіс Megogo – канал Футбол 1.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за передплатами Спорт та в усіх MEGOPACK.
Таким чином, для перегляду матчу ПСВ – Шахтар уболівальникам необхідно мати відповідну передплату на відеосервісі.
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Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом.