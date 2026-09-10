Павло Василенко

Шахтар проведе перший матч у загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27. Донецька команда на виїзді зустрінеться з нідерландським ПСВ.

ПСВ – Шахтар: де дивитися матч

Українські вболівальники зможуть переглянути матч у прямому ефірі на платформі MEGOGO. Трансляція буде доступна:

Відеосервіс Megogo – канал Футбол 1.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за передплатами Спорт та в усіх MEGOPACK.

Таким чином, для перегляду матчу ПСВ – Шахтар уболівальникам необхідно мати відповідну передплату на відеосервісі.