ПСЖ — Арсенал: де дивитися фінальний матч Ліги чемпіонів
Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом
Сьогодні, 30 травня, лондонський Арсенал та французький ПСЖ зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Матч відбудеться в Будапешті на стадіоні Пушкаш Арена, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція вирішального поєдинку в Україні буде доступна ексклюзивно на медіасервісі MEGOGO.
На порталі XSPORT.ua буде доступна онлайн трансляція матчу ПСЖ — Арсенал.