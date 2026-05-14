Володимир Кириченко

Завершився перенесений матч 29-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26 між Лансом та ПСЖ. Гра пройшла на стадіоні Боллар-Деліліс у Лансі.

Команду Іллі Забарного влаштовувала і нічия для чемпіонства в лізі.

На початку зустрічі Забарний головою зупинив добивання суперника після небезпечної атаки.

На 29-й хвилині Хвіча Кварацхелія відкрив рахунок пострілом з-за меж штрафного майданчика – 0:1. У другому таймі Абдалла Сіма бив у правий кут воріт парижан і влучив у каркас воріт. На 90-й хвилині крапку поставив Ібрагім Мбає – 0:2.

ПСЖ випереджає Ланс на 9 очок за тур до кінця сезону, а це означає завоювання чемпіонського титулу.

Для Забарного це третій трофей із парижанами після Міжконтинентального кубка та Суперкубку Франції.

Ліга 1. 33-й тур

Ланс – ПСЖ 0:2

Голи: Кварацхелія, 29, Мбає, 90

Нагадаємо, Усмана Дембеле вдруге поспіль визнали найкращим гравцем сезону у Лізі 1.