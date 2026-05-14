Забарний виграв із ПСЖ черговий трофей, Ілля став першим українцем-переможцем Ліги 1
Парижани на виїзді засмутили Ланс
близько 4 годин тому
Завершився перенесений матч 29-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26 між Лансом та ПСЖ. Гра пройшла на стадіоні Боллар-Деліліс у Лансі.
Команду Іллі Забарного влаштовувала і нічия для чемпіонства в лізі.
На початку зустрічі Забарний головою зупинив добивання суперника після небезпечної атаки.
На 29-й хвилині Хвіча Кварацхелія відкрив рахунок пострілом з-за меж штрафного майданчика – 0:1. У другому таймі Абдалла Сіма бив у правий кут воріт парижан і влучив у каркас воріт. На 90-й хвилині крапку поставив Ібрагім Мбає – 0:2.
ПСЖ випереджає Ланс на 9 очок за тур до кінця сезону, а це означає завоювання чемпіонського титулу.
Для Забарного це третій трофей із парижанами після Міжконтинентального кубка та Суперкубку Франції.
Ліга 1. 33-й тур
Ланс – ПСЖ 0:2
Голи: Кварацхелія, 29, Мбає, 90
Нагадаємо, Усмана Дембеле вдруге поспіль визнали найкращим гравцем сезону у Лізі 1.
