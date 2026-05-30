ПСЖ — Арсенал: Забарний залишився в запасі на фінал Ліги чемпіонів
Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом
близько 1 години томуПідписатися в
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочне фінальний матч Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала на лаві запасних.
Стартові склади команд:
ПСЖ: Сафонов, Хакімі, Маркіньос, Пачо, Нуну Мендеш, Вітінья, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Дуе, Кварацхелія, Дембеле. Запасні: включаючи Іллю Забарного.
Арсенал: Рая, Москера, Саліба, Габріел, Інкап'є, Райс, Льюїс-Скеллі, Сака, Едегор, Троссар, Хаверц.
Вирішальний поєдинок головного єврокубку розпочнеться сьогодні, 30 травня, о 19:00 за київським часом на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті.
Фінал Ліги чемпіонів. ПСЖ – Арсенал. Відеотрансляція.