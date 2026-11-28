ПСЖ без Іллі Забарного обіграв Лор'ян
Парижанам перемогу принесли голи Маюлю і Дембеле
Паризький ПСЖ переміг Лор'ян у поєдинку 12-го туру чемпіонату Франції.
Господарі володіли ініціативою впродовж всього матчу та відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Сенні Маюлю. Після перерви перевагу парижан подвоїв Усман Дембеле. Лор'ян міг скоротити відставання, проте Ібраїма Бальде не реалізував пенальті.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь поєдинок у запасі.
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Ліга 1. 12-й тур
ПСЖ – Лор’ян – 2:0
Голи: Маюлю, 32, Дембеле, 67
На 85-й хвилині Бальде (Л) не реалізував пенальті
Відео MEGOGO
У наступному турі 4 грудня ПСЖ на виїзді зіграє з Тулузою, а Лор'ян 5 грудня зустрінеться зі Страсбуром.
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