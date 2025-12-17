Михайло Цирук

У середу, 17 грудня, відбудеться вирішальний поєдинок за Міжконтинентальний кубок ФІФА між французьким ПСЖ та бразильським Фламенгу. Попри не надто високий статус цього трофею він, усе ж, залишається трофеєм, тож сьогодні кожна з команд має можливість поповнити свій і без того забитий клубний музей. Ну а для нашого Іллі Забарного це шанс здобути свій перший титул із паризьким клубом. Пропонуємо до вашої уваги анонс фіналу в катарському Аль-Райяні.

Що за турнір та звідки він узявся?

Міжконтинентальний кубок ФІФА - турнір, що відбудеться лише вдруге в історії. Коли 16 грудня 2022 року Рада ФІФА схвалила розширення та зміну формату Клубного чемпіонату світу, конфедерації заявили про необхідність, щоб чемпіони їхніх головних клубних змагань все ще грали між собою щорічно, щоб «стимулювати конкурентоспроможність». Тобто, Міжконтинентальний кубок - турнір, покликаний замінити КЧС у старому форматі.

Грають тут шість переможців головних клубних турнірів кожного континенту - Ліги чемпіонів АФК, Ліги чемпіонів КАФ, Ліги чемпіонів КОНКАКАФ, Кубка Лібертадорес (КОНМЕБОЛ), Ліги чемпіонів ОФК і Ліги чемпіонів УЄФА.

Формат турніру

У першому раунді зустрічалися переможець Ліги чемпіонів КАФ та тріумфатор Ліги чемпіонів ОФК. Далі переможець цієї пари зустрічався з переможцем азійської ЛЧ, а паралельно в боротьбу вступали тріумфатори головних континентальних турнірів Північної та Південної Америки.

Нарешті, у півфіналі представник Африки, єгипетський Пайрамідс, зустрічався з Фламенгу, який перед цим пройшов мексиканський Крус Асуль (2:1), і от, перемігши і в протистоянні з єгиптянами (2:0), бразильці отримали право зустрітися в фіналі з найбільш привілейованою командою турніру - переможцем Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ. Систему, за якої один фіналіст змушений виграти для потрапляння до фіналу два поєдинки, а інший опиняється там автоматично, звісно, важко назвати справедливою, але якщо цим ніхто не переймається - значить, проблеми немає.

Останні результати та форма команд

Бразильский Фламенгу здобув своє право на участь у цьому турнірі зовсім нещодавно. 29 листопада команда мінімально здолала у фіналі Копа Лібертадорес Палмейрас (1:0), тож тепер тут виступають саме підопічні Філіпе Луїша.

Їхній шлях на Міжконтинентальному кубку чемпіонів ми вже пригадали: у чвертьфіналі здолали мексиканський Крус Асуль (2:1), а в півфіналі – єгипетський Пайрамідс (2:0). Загалом же Фламенгу в повному порядку: став чемпіоном Бразилії, випередивши на три бали той таки Палмейрас, здобув Копа Лібертадорес, і тріумф ще й у Міжконтинентальному кубку чемпіонів міг би стати просто ідеальним завершенням цього яскравого сезону.

У ПСЖ сезон же лише на екваторі, і поки складається геть не ідеально. Парижани не лідирують у французькій Лізі 1, що вже є справжньою аномалією. З останніх чотирьох матчів підопічні Луїса Енріке не змогли виграти два, поступившись Монако (0:1) та зігравши внічию з Атлетіком Більбаов ЛЧ (0:0), та й загалом цього сезону зазнали вже трьох поразок. Та попри все це ПСЖ, звісно ж, явний фаворит цього фіналу. Проти рівня та класу не попреш, хоча в таких турнірах, на які великі клуби не особливо зважають, ймовірність сенсації завжди стає трохи більшою.

Шанс на перший трофей для Забарного в Парижі

Ну а для українських уболівальників ще одна інтрига цього матчу полягає в тому, чи здобуде наш Ілля Забарний перший трофей з паризькою командою. Не перший в карʼєрі, адже захисник має в активі повний комплект внутрішньоукраїнських титулів із київським Динамо.

А от з ПСЖ цей трофей справді може стати першим, адже у заявці на матч Суперкубка УЄФА українця не було, і володарем нагороди він, на жаль, не вважається. Подивимося, чи святкуватиме футболіст збірної України, а також його партнери та вболівальники парижан уже цього вечора.

Прогноз ХSPORT.ua – перемога ПСЖ

У матеріалі використані фото Getty images