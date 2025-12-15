Фламенго став другим фіналістом Міжконтинентального кубка ФІФА. Чемпіон Бразилії та володар Кубка Лібертадорес став переможцем Кубка виклику, що в протистоянні з Пірамідс.

Єгиптяни у двох попередніх раундах подужали Окленд (3:0) та Аль-Ахлі (3:1), які стали переможцями Ліги чемпіонів у себе на континенті. Фла після перемоги в Лібертадорес отримав право зіграти з мексиканським Крус -Асуль (2:1) на стадії півфіналу.

Фламенго на шляху до фіналу Міжконтинентального кубка здобув перемогу над Пірамідс (2:0), отримавши пам'ятну нагороду від президента ФІФА Джанні Інфантіно про участь у цьому турнірі.

17 грудня Фламенго у фіналі Міжконтинентального кубка зіграє проти Парі Сен-Жермен. До заявки на матч потрапив український центрбек Ілля Забарний, який може здобути свій перший трофей у новій команді.

