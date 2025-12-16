Світоліна зберігла своє місце у рейтингу WTA, Калініна зробила величезний стрибок
Костюк та Ястремська – у топ-30
близько 1 години тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на 14-й позиції.
Ангеліна Калініна після перемоги на турнірі WTA 125 в Ліможі піднялася на 28 сходинок – українка 127-ма.
У топ-10 найкращих тенісисток світу змін не відбулося.
Рейтинг WTA станом на 15 грудня:
1. Аріна Соболенко – 10 870 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8 395
3. Корі Гауфф (США) – 6 763
4. Аманда Анісімова (США) – 6 287
5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5 850
6. Джессіка Пегула (США) – 5 583
7. Медісон Кіз (США) – 4 335
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 325
9. Мірра Андрєєва – 4 319
10. Катерина Александрова – 3 375
...
14. Еліна Світоліна (Україна) – 2 606
26. Марта Костюк (Україна) – 1 659
27. Даяна Ястремська (Україна) – 1 604
96. Олександра Олійникова (Україна) – 804
113. Юлія Стародубцева (Україна) – 685
127 (155). Ангеліна Калініна (Україна) – 587
153 (152). Дар’я Снігур (Україна) – 479
262 (264). Анастасія Соболєва (Україна) – 277
287 (289). Вероніка Подрез (Україна) – 237
340 (337). Катаріна Завацька (Україна) – 186
389 (385). Валерія Страхова (Україна) – 157
Нагадаємо, Світоліна зазнала поразки на виставковому турнірі у Франції.