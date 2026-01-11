Раніше з'являлася інформація про те, що один із півзахисників ПСЖ Фабіан Руїс може залишити клуб уже взимку.

Як повідомляє Fichajes, ПСЖ готовий попрощатися з хавбеком в рамках зимового трансферного вікна. Основна причина такого рішення це бажання уникнути відходу гравця безкоштовно після закінчення контракту у 2027 році та виручити кошти за його поточну ринкову вартість.

Наразі 29-річний іспанець оцінюється приблизно у 40 мільйонів євро. При цьому повідомляється, що якщо трансфер не відбудеться взимку, ПСЖ може знизити суму угоди до 30 мільйонів цього року влітку.

Раніше Енріке зробив заяву щодо небажання Дембеле продовжити контракт з ПСЖ.