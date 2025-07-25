Павло Василенко

Після кількох тижнів розбіжностей з Борнмутом французький ПСЖ нарешті досяг прогресу в переговорах щодо українського захисника Іллі Забарного. Керівники двох клубів досягли угоди та обговорюють остаточні деталі трансферу українця. Поява президента ПСЖ Насера Аль-Хелаїфі, безперечно, мала вирішальне значення.

Ситуація зупинилася на кілька тижнів. Хоча парижани швидко переманили центрального захисника, переговори з керівництвом Борнмута виявилися набагато складнішими. Чемпіони Європи відмовилися перевищити суму своєї другої пропозиції в 60 мільйонів євро, тоді як вишні вимагають 70 мільйонів євро.

The Athletic повідомляє про «дуже ймовірне» прибуття Забарного до французької столиці. Більше того, BBC інформує про угоду на початкову суму 60 мільйонів євро.

Обидва клуби зараз уточнюють деталі угоди, яка, ймовірно, включатиме бонуси, щоб наблизити її до узгодженої ціни. Якщо ця тенденція збережеться, ПСЖ цілком може завершити угоду найближчими днями.