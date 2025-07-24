Центральний захисник збірної України та англійського клубу Борнмут Ілля Забарний опинився у фокусі уваги провідних європейських грандів. За даними Football Insider, протягом тривалого часу інтерес до гравця виявляв ПСЖ, проте цього тижня лідируючі позиції у боротьбі за футболіста зайняв лондонський Тоттенхем.

Як стверджує джерело, шпори зробили значну пропозицію в 60 мільйонів фунтів. Борнмут, у свою чергу, готовий прийняти цю суму та перейти до фінальної стадії переговорів щодо трансферу.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів за Борнмут у всіх офіційних змаганнях, відзначившись однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює 22-річного центрбека у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у Франції порадили ПСЖ підписати Забарного.