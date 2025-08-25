Один із представників менеджменту англійського Борнмута поділився подробицями про останні дні українського захисника Іллі Забарного у команді перед його переходом до французького ПСЖ.

«Забарний справив на нас неймовірне враження. Ілля є чудовим хлопцем, це неймовірний професіонал зі справжніми людськими якостями. До самого відходу, незважаючи на тиск, пов'язаний з його трансфером, він продовжував вітатись з усіма – від власника клубу до адміністратора. Він – повна протилежність гравцю, який уявив себе суперзіркою», – цитує менеджера англійського клубу Le10Sport.

Трансфер Забарного коштував парижанам 63 мільйони євро, а ще 3 мільйони можуть бути виплачені як бонуси. Із французьким клубом Ілля уклав угоду, розраховану до літа 2030 року.

Раніше про перехід українця до ПСЖ свою думку висловив Мірча Луческу.