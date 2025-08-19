Захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний поки не є гравцем стартового складу головного тренера парижан Луїса Енріке. Таку думку висловив футбольний коментатор і журналіст Володимир Звєров.

Було видно по матчу з Тоттенгемом, що фізичний стан футболістів ПСЖ далекий від ідеалу. І стартова одинадцятка, умовно, якщо міряти, що оця стартова 11-ка, вона була в матчі проти Тоттенгема, вона би просто не вивезла ось цей поєдинок з Нантом. Тому я думаю, це якраз і була причина того, що Забарний з'явився у цьому складі.

Я скажу так, що поки що це наштовхує на думку, що поки що стартовою парою центральних оборонців, що прогнозовано, Луїс Енріке бачить ось цю зіграну пару Маркіньйоса, в якого вже під 500 матчів за ПСЖ, він абсолютний рекордсмен клубу. Ну і Пачо. Але сезон тривалий, сезон довгий і високі шанси, що впродовж цього сезону Забарний матиме велику кількість матчів у старті.