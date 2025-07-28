Турецький Галатасарай зробив офіційну пропозицію голкіперу збірної Італії Джанлуїджі Доннаруммі. Як повідомляє Foot Mercato, гранд має великі амбіції та прагне підписувати зіркових гравців.

Стамбульські леви хочуть скористатися проблемами у переговорах між футболістом і ПСЖ. Сторони не можуть дійти згоди через фінансові розбіжності щодо умов нового контракту. Поточна угода Доннарумми з французьким клубом чинна до літа 2026 року.

За даними Transfermarkt, вартість італійського воротаря оцінюється у 40 мільйонів євро.

Також, на Доннарумму претендують Манчестер Сіті та Баварія.