Парі Сен-Жермен активно просувається у питанні трансферу Іллі Забарного з Борнмута і переговори між сторонами вже перебувають на завершальному етапі, таку інформацію повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше ходили чутки про інтерес з боку Тоттенхема, проте, за останніми даними, лондонці не вступали у серйозні контакти ні з англійським клубом, ні з оточенням самого гравця.

Сам Забарний висловив чіткий намір перейти саме до паризького клубу. Наразі учасники угоди обговорюють нюанси бонусної частини угоди. У ПСЖ розраховують закрити угоду найближчим часом.

Минулого сезону 2024/25 українець відіграв 39 офіційних матчів за Борнмут, записавши на свій рахунок одну гольову передачу. За оцінкою Transfermarkt, 22-річний центральний захисник коштує 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Забарний провів розмову з головним тренером ПСЖ.