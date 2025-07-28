Борнмут та ПСЖ продовжують активні переговори щодо трансферу Іллі Забарного. За інформацією Foot01.com, президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі готовий запропонувати близько 70 мільйонів євро, саме таку суму англійці хочуть отримати за українського захисника.

Ініціативу у переговорах виявив сам Забарний, адже він особисто зв'язався з головним тренером ПСЖ Луїсом Енріке, щоб дізнатися, чи той розраховує на нього. Наставник парижан підтвердив інтерес, побачивши в Іллі можливу заміну Маркіньосу.

Сторони близькі до згоди, а Луїс Енріке розглядає цей перехід як пріоритетне підсилення влітку.

Раніше повідомлялося, що Забарний посів перше місце у рейтингу серед захисників з топ-чемпіонату за важливим показником.