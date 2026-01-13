На стадіоні Парк де Пренс у столиці Франції відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубку Франції. ПСЖ зробив неприємний сюрприз своїм уболівальникам, поступившись Парижу з мінімальним рахунком 0:1. Вирішальний м'яч на 74-й хвилині забив Нанітамо Іконе, скориставшись передачею Ілана Кеббаля.

Господарі поля створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника, проте оборона гостей діяла надійно і не дозволила парижанам відігратися. Український центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов на поле з перших хвилин та провів весь матч без замін.

Таким чином, Париж пробився до 1/8 фіналу турніру, тоді як ПСЖ несподівано завершив свій виступ у Кубку Франції вже на цій стадії.

Кубок Франції. 1/16 фіналу

ПСЖ – Париж – 0:1

Голи: Іконе, 74