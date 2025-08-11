Павло Василенко

Все вказує на те, що Джанлуїджі Доннарумма залишає ПСЖ. Голкіперу так і не вдалося досягти домовленості щодо продовження контракту, який закінчується 30 червня 2026 року.

Очікується, що італійський футболіст перейде цього літа або наступного року, коли стане вільним агентом. Керівництво французького клубу вже вирішило діяти та виключило воротаря зі складу команди на матч Суперкубка УЄФА проти Тоттенгема.

Водночас, як встановила Sky Italia, Доннарумму оцінили. ПСЖ залишається відкритим до його продажу, вимагаючи за свою нинішню зірку лише 20-30 мільйонів євро.

Очікується, що тренерський штаб Луїса Енріке зосередиться на Люка Шевальє, якого підписали з Лілля. Француз замінить італійця, і його перша можливість проявити себе – це вже згаданий матч з Тоттенгемом.

Доннарумма високо цінується в Англії, його ім'я згадували на тлі інтересу зі сторони Манчестер Юнайтед та Челсі. Пропозицій поки що не було зроблено.

26-річний гравець перейшов у ПСЖ на правах вільного агента з Мілана у 2021 році.