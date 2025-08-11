Голкіпер Парі Сен-Жермен Джанлуіджі Доннарумма може змінити клуб у найближче трансферне вікно. Діючий контракт італійця з французьким клубом закінчується наступного року, а сторони не дійшли згоди щодо нового договору.

За інформацією журналіста Екрема Конура, 26-річний воротар уже визначився з подальшими планами та хоче спробувати себе в Англійській Прем’єр-лізі. Головним претендентом на гравця є Манчестер Юнайтед.

ПСЖ вже готується до заміни: найближчим часом до команди Луїса Енріке приєднається Люк Шевальє з Лілля, який, за очікуваннями, стане першим номером клубу.

Також, Борнмут завершує трансфер Іллі Забарного до ПСЖ.