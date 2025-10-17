Журналіст — про гру Забарного в ПСЖ: «Недооцінений центральний захисник»
Алекс Брайс відзначив українця та Пачо
близько 3 годин тому
Ведучий подкасту FC Wonderkid Алекс Брайс поділився оцінкою тандему центральних захисників ПСЖ — українця Іллі Забарного та еквадорця Вільяна Пачо, зазначивши їхню впевнену взаємодію та значні перспективи.
«Пачо та Забарний, яких підписав ПСЖ, є настільки недооціненими центральними захисниками, що люди недостатньо приділяють їм увагу. Так, так, так, люди не говорять про них.
Вони згадують про Маркіньйоса як центрального захисника ПСЖ. Дехто навіть думає, що Кімпембе все ще там. Але ми повинні сказати, щоб стежили за Пачо та Забарним – двома неймовірними центральними захисниками», – заявив Брайс у своєму подкасті.
У найближчому турі підопічні Луїса Енріке зіграють на своєму полі проти Страсбурга. Матч відбудеться 17 жовтня, початок о 21:45 за київським часом.
У поточному сезоні 2025/26 Забарний встиг провести вісім офіційних ігор за парижан та відзначився одним забитим м'ячем.
Раніше повідомлялося, що Забарний вийде в основі ПСЖ на наступний матч чемпіонату Франції.
