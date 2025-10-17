Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке оголосив список гравців, які матимуть змогу взяти участь у матчі восьмого туру Ліги 1 проти Страсбурга 17 жовтня. Серед обраних і український захисник Ілля Забарний.

При цьому через різні причини не вийдуть на поле Маркіньйос, Усман Дембеле, Фабіан Руїс і Жоау Невеш.

До складу повертаються Хвіча Кварацхелія, Бредлі Барколя, Дезіре Дуе та Сенні Меюлю.

У поточному сезоні 2025/26 Забарний зіграв за паризьку команду вісім матчів у всіх турнірах та відзначився одним забитим голом.

Раніше повідомлялося, що Забарний вийде в основі ПСЖ на наступний матч чемпіонату Франції.