Павло Василенко

Захисник Борнмута Ілля Забарний стане гравцем ПСЖ. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, паризький клуб зробив важливий крок до трансферу українця. Найближчим часом сторони погодять деталі переходу, після чого Забарний приєднається до ПСЖ.

Очікується, що сума трансферу становитиме близько 60 мільйонів євро, а контракт буде підписано на п’ять років.

Забарний минулого сезону провів 39 матчів з Борнмуту у всіх турнірах, оформивши один асист.

Transfermarkt оцінює 22-річного захисника у 42 мільйони євро.