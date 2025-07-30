Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке закликав керівництво клубу прискорити підписання захисника Іллі Забарного.

Іспанський фахівець, який привів парижан до перемоги в Лізі чемпіонів, хотів би бачити 22-річного українця у складі вже до старту нового сезону, щоб той міг допомогти команді у перших матчах Ліги 1 та у майбутньому поєдинку за Суперкубок УЄФА, призначеному на 13 серпня.

Енріке ясно дав зрозуміти всередині клубу, що вважає трансфер Забарного пріоритетним кроком для зміцнення центру оборони. Переговори з англійським Борнмутом зараз веде президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі. Він переконаний, що угода близька до завершення. Вже після зустрічі з Тоттенгемом у Суперкубку парижани відкриють сезон матчем чемпіонату Франції проти Нанта, який відбудеться 17 серпня.

Раніше повідомлялося, що Борнмут та ПСЖ вийшли на фінішну пряму перемовини по Забарному.