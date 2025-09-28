Мілан в центральному матчі 6 туру Серії А зустрічався з Наполі. Матч на «Сан-Сіро» завершився з рахунком 2:1.

За присутності переповненого стадіону і кількох відомих селебріті Мілан захопив ініціативу над грою з самого старту.

На очах фронтмена культової рок-групи 30 Seconds to Mars Джареда Лето його співвітчизник Пулішич у першому таймі забезпечив перевагу для «россонері». Спочатку зірка збірної США асистував Салемакерсу, а згодом подвоїв перевагу на користь господарів.

Маючи в розпорядженні весь другий тайм неаполітанці спробували переломити хід поєдинку. Тиск гостей з півдня призвів до епізоду, в якому Еступіньян ціною вилучення перервав небезпечну атаку, за що арбітр призначив 11-метровий у ворота Мілана. До позначки підійшов Де Брюйне, який не залишив шансів Меньяну парирувати пенальті.

Мілану залишалось близько півгодини, аби втримати перемогу. Тиск підопічних Антоніо Конте посилювався з кожною хвилиною, але в підсумку Мілан зумів вистояти і увірвався в боротьбу за скудетто.

Серія А. 5 тур

Мілан - Наполі 2:1

Голи: Салемакерс, 3, Пулішич, 31 - Де Брюйне, 60 (з пенальті)

