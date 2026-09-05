Це буде третя очна зустріч тенісисток, рахунок в протистоянні – 1:1.

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Востаннє вони грали між собою в півфіналі Wimbledon-2026. Той матч, а згодом і весь турнір виграла Носкова.

В попередньому матчі Костюк здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Катериною Александровою (WTA №19) – 6:3, 6:2. Носкова ж обіграла американку Енн Лі (WTA №28) – 6:2, 6:7(6), 6:2.

Нагадаємо, Марта вийшла до 1/8 фіналу на US Open другий сезон поспіль, повторивши свій найкращий результат. Торік вона поступилася чешці Кароліні Муховій у четвертому колі.