Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги Європи Реал Бетис у рідних стінах упевнено переміг Ліон.

Господарі зробили результат ще в першому таймі: на 30-й хвилині Еззальзулі відкрив рахунок, а вже за п’ять обертів секундної стрілки Антоні подвоїв перевагу. Після перерви Бетис віддав ініціативу, проте без зайвих ризиків довів матч до перемоги, не дозволивши Ліону повернутися у боротьбу. Злагоджена оборона і вчасні підстраховки забезпечили зелено-білим сухий підсумок.

До вашої уваги огляд матчу.

Бетис набрав вісім очок і впритул наблизився до Ліона у боротьбі за топ-8.

Ліга Європи. Загальний етап, четвертий тур

Реал Бетис – Ліон 2:0

Голи: Еззальзулі, 30, Антоні, 35

Бетіс: Вальєс, Гомез, Натан, Льоренте, Руїбаль, Рока, Ло Чельсо (Альтимира, 65), Форнальс (Деосса, 78), Еззальзулі (Рікельме, 87), Бакамбу (Авіла, 78), Антоні (Гарсія, 87)

Ліон: Грейф, Абнер Вінісіус (Тальяфіко, 46), Ніакате, Клюйверт, Мейтленд-Найлз (Мата, 84), Мера (Шульц, 65), Де Карвалью, Тессманн (Мортон, 65), Молебе (Морейра, 46), Сатріано, Карабец

Попередження: Бакамбу (70), Руїбаль (90+4) — Абнер Вінісіус (24), Тальяфіко (90), Морейра (90+1)