Ньюкасл в рамках 1 туру Ліги чемпіонів вдома приймав Барселону. Матч завершився з рахунком 0:2.

Сороки сподівались відзначити своє повернення в ЛЧ заробленими балами, запропонувавши гостям з Каталонії негостинний прийом на «Сент-Джеймс Парк».

Барса по перерві внесла корективи, що допомогли змінити ситуацію на свою користь. Рашфорд в другій половині зустрічі зумів двічі розписатись у воротах Поупа, оформивши дебютні голи в складі «блаугранас».

Наприкінці зустрічі Ньюкасл зумів скоротити відставання в рахунку, проте в компенсований час Барса змогла втримати переможний результат.

Ліга чемпіонів. 1 тур

Ньюкасл - Барселона 1:2

Голи: Гордон, 90 - Рашфорд, 58, 67

