Сергій Стаднюк

В 1/16 фіналу Кубка України тернопільська Нива на своєму полі розгромила Полтаву.

Матч одразу ж отримав присмак скандального. Ультрас господарів жорстко відреагували на підвищення цін на квитки на кубкову гру проти. На банері фанати написали: «200 грн за білет. Вам треба підтримка чи дойні корови?»

Якщо в поєдинках Першої ліги вхід на домашні ігри коштує 100 гривень, то проти команди з УПЛ керівництво вирішило встановити вдвічі вищу ціну. При цьому суперник приїхав у Тернопіль складом команди U-19, відверто «зливши» турнір. Команду в мережі одразу ж запідозрили у грі з фіксованим результатом, оскільки коефіцієнти на перемогу номінального андердога одразу ж різко впали.

Щодо самого матчу, то тут усе було більш ніж очікувано. Команда Першої ліги легко впоралася з представником чемпіонату U-19. Ближче до перерви рахунок відкрив Резепов, а у другому таймі відзначилися Михальчук і Давидов.

Нива вийшла до 1/8 фіналу Кубка України та дізнається свого суперника після жеребкування.

Кубок України, чвертьфінал

Нива Тернопіль – Полтава 3:0

Голи: Резепов, 39, Михальчук, 75, Давидов, 87

Нива (стартовий склад): Ольховий, Демиденко, Мисик, Михайлів В., Михайлів Ю., Михальчук, Мудрий, Напуда, Резепов, Тлумак, Угринюк.

Полтава (стартовий склад): Мінчев, Бабич, Гайдук, Кокшаров, Опришко, Старушко, Столяж, Троян, Жадан, Александер, Комарницький.

Попередження: Троян, 20