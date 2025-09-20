У поєдинку четвертого туру Бундесліги РБ Лейпциг здобув впевнену перемогу над Кельном із рахунком 3:1.

З перших хвилин господарі пішли вперед і вже на 13-й хвилині Уедраого вивів їх уперед. Гості зуміли швидко відповісти — Тільман зрівняв рахунок на 23-й. Але ненадовго: Лейпциг знову прибрав ініціативу до своїх рук. Перед самою перервою Кардосо повернув перевагу господарям, а у компенсований час Раум довів рахунок до 3:1.

Після перерви обидві команди мали шанси, але реалізувати їх не вдалося і результат залишився незмінним. Для Кельна ця поразка стала першою в сезоні, тоді як Лейпциг зміцнив свої позиції у верхній частині таблиці.

Бундесліга, четвертий тур

РБ Лейпциг — Кельн — 3:1

Голи: Уедраого, 13, Кардосо, 44, Раум, 45+4 - Тільманн, 23