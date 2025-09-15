Боруссія М оголосила про звільнення з посади головного тренера Херрардо Сеоане, пише офіційний сайт клубу.

Останньою краплею для керівництва клубу стала пораазка Боруссії від Вердера (0:4), До цього першим у відставку відправили Еріка тен Хага, який очолював Баєр.

Швейцарський фахівець пропрацював з Гладбахом 2 повних сезони. Керування командою тимчасово покладено на Євгена Поланського, який тренує команду U-23.

Гладбахська Боруссія після трьох стартових турів Бундесліги має лише один заліковий бал.

