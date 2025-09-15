В Бундеслізі відбулась друга відставка на старті сезону
Вистачило трьох турів
13 хвилин тому
Херрардо Сеоане / Фото - Боруссія М
Боруссія М оголосила про звільнення з посади головного тренера Херрардо Сеоане, пише офіційний сайт клубу.
Останньою краплею для керівництва клубу стала пораазка Боруссії від Вердера (0:4), До цього першим у відставку відправили Еріка тен Хага, який очолював Баєр.
Швейцарський фахівець пропрацював з Гладбахом 2 повних сезони. Керування командою тимчасово покладено на Євгена Поланського, який тренує команду U-23.
Гладбахська Боруссія після трьох стартових турів Бундесліги має лише один заліковий бал.
Карпати знов не виграли в футбол, перша перемога Епіцентру та заслужені ляпаси для грандів.
Поділитись