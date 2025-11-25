Павло Василенко

Мадридський Реал чітко дав усім зрозуміти, що Хабі Алонсо залишається «лідером проєкту» і що він, як і раніше, твердо стоїть за своїм тренером.

Такі повідомлення від Реала з'явилися після того, як іспанські ЗМІ опублікували інформацію про те, що майбутнє Алонсо на лаві запасних Реала під питанням, через невдалі ігри команди та стосунки з деякими гравцями, насамперед Вінісіусом Жуніором.

«Хабі Алонсо – лідер проєкту, понад усе, незалежно від того, наскільки вони важливі для клубу, на полі та поза ним. Відданість баскському тренеру залишається непохитною, незважаючи на погані результати останнім часом», – йдеться у заяві Реала.

Нагадуємо, що Реал не виграє в останніх трьох іграх у всіх змаганнях, і має лише одне очко переваги над Барселоною у Ла Лізі.

У Реала немає сумнівів, що Хабі Алонсо, тренер, у якого вони багато інвестували минулого літа, є ідеальним професіоналом для керівництва командою.

Реал наполягає на тому, що Алонсо – бос, і в цьому сенсі підтримує всі рішення тренера, включаючи суперечливі, такі як відправлення Вінісіуса на лаву запасних (чотири рази цього сезону) або експерименти з різними тактичними схемами, як-от захист із п'яти гравців, який використовувався в останній грі минулої неділі в Ельче.