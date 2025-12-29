Італійський Наполі намагався домовитися з мадридським Реалом про оренду півзахисника Франка Мастантуоно у січні, але отримав категоричну відмову, повідомляє Marca.

Неаполітанцям потрібне посилення центру поля через травми кількох гравців, серед яких Кевін Де Брюйне, Андре-Франк Замбо Ангісса, Андре Франк і Біллі Гілмор. Фінансові обмеження клубу також обмежують можливості нових придбань — будь-які трансфери можливі лише за умови продажу гравців, тому Наполі розглядав оренду як варіант.

Проте керівництво Реалу відмовилося обговорювати навіть тимчасовий відхід 18-річного аргентинця. Влітку клуб викупив Мастантуоно у Рівер Плейта за близько 60 мільйонів євро після жорсткої конкуренції із ПСЖ.