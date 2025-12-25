Мадридський Реал продовжує шукати посилення для центральної зони півзахисту після відходу Луки Модріча та Тоні Крооса. За інформацією Marca, клуб поки що не зміг знайти гравця, здатного повністю збалансувати гру команди у центрі поля.

Одним із розглянутих варіантів є португальський півзахисник Аль-Хіляля Рубен Невеш. Контракт 28-річного футболіста із саудівським клубом спливає наприкінці сезону, і він не планує його продовжувати. Мадридці розглядають можливість підписання Невеша влітку як вільного агента. При цьому зазначається, що у разі інтересу інших клубів Аль-Хіляль готовий відпустити гравця вже в січні за 15–20 мільйонів євро.

Рубен Невеш перейшов у чемпіонат Саудівської Аравії влітку 2023 року з Вулверхемптону за 55 мільйонів євро. З того часу він провів за Аль-Хіляль 107 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 25 результативних передач. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість хавбека збірної Португалії становить 25 мільйонів євро.

