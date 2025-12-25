Президент мадридського Реала Флорентіно Перес ухвалив принципове рішення щодо майбутнього Вінісіуса Жуніора. Керівництво клубу не розглядає варіант із трансфером бразильського вінгера та налаштоване якнайшвидше продовжити з ним контракт.

Про це повідомив журналіст Роберто Гомес в ефірі програми Radio Marca. За його інформацією, у Реалі вважають Вінісіуса ключовим гравцем проєкту та не планують втрачати одного з лідерів команди.

Нинішня угода Вінісіуса Жуніора з мадридським клубом чинна до літа 2027 року. Водночас у разі відсутності домовленості про продовження контракту Реал може розглянути можливість продажу футболіста вже наступного року, про що раніше повідомляли іспанські ЗМІ.

На цей момент Реал посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, продовжуючи боротьбу за чемпіонський титул.

Напередодні вболівальники Реала освистали Вінісіуса: після матчу він змінив фото в Instagram.