Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін знову опинився у полі зору Вільярреала. За інформацією видання Ok Diario, керівництво клубу всерйоз вивчає варіант із запрошенням українського голкіпера найближчим часом.

Інтерес до Луніна з боку жовтої субмарини виникав ще влітку 2024 року, коли іспанці намагалися оформити його перехід. Незважаючи на активні розмови про можливий відхід, Андрій вирішив залишитися в Мадриді і продовжити конкуренцію за місце основного воротаря. Проте обмежений ігровий час та постійна боротьба з Тібо Куртуа знову підігріли чутки про потенційний трансфер.

Наразі Реал не розглядає продаж Луніна як пріоритетний варіант. Тим не менш, позиція клубу може змінитися, якщо надійде пропозиція на суму понад 10 мільйонів євро. При цьому вирішальним чинником буде бажання самого футболіста.

Мадридці готові попрощатися з воротарем лише в тому випадку, якщо він прямо заявить про намір змінити команду заради регулярної ігрової практики. Контракт Луніна із Реалом розрахований до літа 2030 року. Цього сезону український голкіпер провів два матчі у всіх турнірах.

