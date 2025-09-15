Півзахисник Реала Орельєн Чуамені висловився щодо матчу проти команди зі своєї батьківщини у стартовому турі загального етапу Ліги чемпіонів. Команда українця Андрія Луніна зіграє проти Марселя. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ключ до перемоги – відданість справі та впевнена гра. Матч буде дуже важким, але треба зіграти на своєму рівні, щоби перемогти. Сподіваємося почати якнайкраще.

За Алонсо ми стали грати краще як команда, і я у тому числі. Усі гравці почуваються добре. Цього сезону ми хочемо перемагати у кожному матчі. Якщо вийде грати на звичному рівні, у нас може все вийти.

Їхня команда сильно змінилася. Чекаю на непростий матч. Не знаю, чи всі іспанці знають цю команду, але у Франції вона дуже сильна. Як француз я з нетерпінням чекаю на цей матч.

Мбаппе? Минулого року він забив купу голів і продовжує це робити цього сезону. Він грає на неймовірному рівні, і з ним наші шанси на перемогу завжди вищі.