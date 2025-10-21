Матч і поточна форма команд

Мадридський Реал розпочав новий сезон Ліги чемпіонів УЄФА ідеально – двома перемогами з загальним рахунком 7:2. Такий старт уже перевершив торішній результат, і тепер команда Хабі Алонсо може втретє за останні чотири сезони виграти три стартові поєдинки основного етапу.

На «Сантьяго Бернабеу» «вершкові» мають потужну серію з п’яти перемог поспіль у всіх турнірах, включно з дебютною в ЛЧ – 2:1 проти Марселя. Після міжнародної паузи Реал продовжив переможний хід, обігравши Гетафе (1:0).

Ювентус, навпаки, розпочав єврокампанію двома нічиїми і не може знайти свою гру. Серія з п’яти поспіль нічиїху всіх турнірах завершилася поразкою 0:2 від Комо, а безвиграшна виїзна серія у Лізі чемпіонів уже сягнула п’яти матчів (4 нічиї, 1 поразка). Єдина гостьова перемога туринців цього сезону датована серпнем.

Історія протистоянь

Реал і Ювентус зустрічалися 22 рази, іспанці мають перевагу – 12 перемог проти 8. Починаючи з фіналу ЛЧ-2017, мадридці виграли три з останніх чотирьох матчів між командами, включно з чвертьфіналом Клубного чемпіонату світу цього літа.

Цікава статистика

Реал вигравав другий тайм у 4 з 5 домашніх матчів цього сезону.

Мадридці забивали мінімум двічі у 7 з 8 останніх ігор на своєму полі.

У 7 з 10 останніх виїзних матчів Ювентуса в ЛЧ обидві команди забивали.

Ювентус не забиває до перерви вже чотири матчі поспіль.

Ключові гравці

Кіліан Мбаппе (Реал) – уже має 5 голів у Лізі чемпіонів цього сезону. Усі його останні 17 голів у турнірі припадали на переможні матчі.

Франсішку Консейсао (Ювентус) – забив 3 з 4 своїх голів у ЛЧ після 80-ї хвилини, зокрема і в останньому матчі команди в Іспанії.

Втрати:

Реал : травмований Давид Алаба .

Ювентус: без нових пошкоджень.

Прогноз

З огляду на стабільність Реала вдома та проблеми Ювентуса в атаці, очікується перемога господарів з голами обох команд.

