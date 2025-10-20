Захисник мадридського Реала Трент Александер-Арнольд відновився після травми та провів частину тренування разом із командою, повідомляє AS. Англійський футболіст пропустив шість останніх матчів клубу та не брав участь у жовтневих іграх за збірну.

У Реалі розраховують, що він зможе повернутись у заявку на матч Ліги чемпіонів проти Ювентуса, що запланований на 22 жовтня. Однак його поява у стартовому складі після місячної перерви поки що залишається під питанням.

За даними джерела, Карвахаль, Хейсен та Себальос продовжують працювати за індивідуальною програмою та можуть пропустити не лише гру з Ювентусом, а й Ель Класіко проти Барселони, яка відбудеться 26 жовтня.

Рюдігер все ще відновлюється після травми стегна і не вийде на поле в найближчих матчах. Менді вже тренується у загальній групі і може невдовзі повернутися до складу, тоді як Алаба пройде додаткове медичне обстеження після дискомфорту в литковому м'язі, що виник у грі проти Хетафе.