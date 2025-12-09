У мадридського Реалу виникли проблеми напередодні зустрічі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

За даними Indykaila News, французький форвард Кіліан Мбаппе не брав участі у передматчевому тренуванні. Повідомляється, що гравець має неприємні відчуття в області лівої ноги.

Нинішнього сезону Мбаппе вже встиг вийти на поле 21 раз у всіх турнірах, забивши 25 голів і оформивши чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює ринкову вартість зірки у 180 мільйонів євро.

Матч Реала та Манчестер Сіті заплановано на 10 грудня, стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом.