Реал має неочікувані проблеми перед матчем з Ман Сіті в ЛЧ
Тренування перед грою Ліги чемпіонів пропустив Кіліан Мбаппе
36 хвилин тому
Кіліан Мбаппе/фото: Реал
У мадридського Реалу виникли проблеми напередодні зустрічі шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.
За даними Indykaila News, французький форвард Кіліан Мбаппе не брав участі у передматчевому тренуванні. Повідомляється, що гравець має неприємні відчуття в області лівої ноги.
Нинішнього сезону Мбаппе вже встиг вийти на поле 21 раз у всіх турнірах, забивши 25 голів і оформивши чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює ринкову вартість зірки у 180 мільйонів євро.
Матч Реала та Манчестер Сіті заплановано на 10 грудня, стартовий свисток прозвучить о 22:00 за Києвом.