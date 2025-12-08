За даними El Mundo, після поразки у матчі Ла Ліги проти Сельти з рахунком 0:2 керівництво Реала кілька годин обговорювало ситуацію у клубі та майбутнє головного тренера. Екстрена зустріч пройшла в офісі на Сантьяго Бернабеу, де безпосередньо розглядалося питання про відставку Хабі Алонсо. У підсумку вирішено дати наставнику ще один шанс.

Наступна гра в Лізі чемпіонів проти Манчестер Сіті може стати останньою можливістю для тренера зберегти свою посаду. У клубі вважають, що нинішній результат у єврокубках стане визначальним для подальшої роботи Алонсо.

Джерело наголошує, що взаємини між тренером і частиною гравців уже не підлягають відновленню, що суттєво ускладнює внутрішню ситуацію в команді.

При цьому Реал уже працює над пошуком потенційного наступника. Серед головних кандидатів – Зінедін Зідан, який раніше двічі очолював клуб, та колишній наставник Ліверпуля Юрген Клопп.