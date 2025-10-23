Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Реала (0:1). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Це болісний укол. Ми реалізували те, що планували – вважаю, команда змогла зібратися. Проти мадридців тут на Бернабеу дуже важко. Вони тебе пресингують – м'ячем володієш трохи менше, ніж звичний. Можливо, ми могли б трохи додати за рахунок тактики, але справа не тільки в нас одних - ще й Реал грав.

Результат важливий, але, на мою думку, ми могли вийти з цієї ситуації. Зробили все, що було в наших силах, але згаяли момент, коли могли скористатися своїм шансом і забити. Це гарне випробування для моєї команди. Можливо, це навіть найскладніший із усіх стадіонів, на які ми їхали перемагати. Заслуговували, гадаю, більшого. Нехай і програли, але на майбутнє відчуття можуть залишитись позитивними, якщо проаналізувати свої дії.

Душан Влахович провів гру на гарному рівні. Непросто, коли ти постійно перебуваєш під опікою та ще й за 60 метрів від м'яча. Задоволений Федеріко Гатті та П'єром Калюлю, які з урахуванням, що суперничали з Вінісіусом Жуніором та Кіліаном Мбаппе, виклалися на всі сто. Попереду у нас пара домашніх матчів, тож вихід далі залежить лише від нас самих.