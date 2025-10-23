Голкіпер Реала Тібо Куртуа підбив підсумки матчу третього туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (1:0). Слова конкурента Андрія Луніна передає пресслужба УЄФА.

Можливо, нам не вистачало витримування ігрового ритму. Тренер хотів, щоб наші вінгери грали ширше – він говорив нам про це у перерві. Коли тренер просить про щось мене, то зазвичай мені доводиться погоджуватися із завданням грати дуже високо, стаючи голкіпером-чистильником.

Джуд Беллінгем і Вінісіус Жуніор, забивши, створили диво. Джуд набирає свою найкращу форму, сьогодні він провів матч на найвищому рівні. І, думаю, загалом, ми заслуговували на ще один гол.

Вихід віч-на-віч при 0:0? Я не з найшвидших і думав, що Мілі [Мілітао] дістанеться м'яча раніше за Влаховича. Але я радий, що допоміг команді відбивши його удар.