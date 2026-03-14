Реал планує оформити 6 трансферів для підсилення складу перед сезоном-2026/27
Основна мета клубу – атакувальний хавбек
близько 3 годин тому
Мадридський Реал визначив стратегічні цілі для трансферної кампанії наступного літа, прагнучи зміцнити захисну, півзахисну та атакувальну лінії.
Як повідомляє Cadena SER, клуб націлений на підписання крайнього та центрального захисників, опорного півзахисника та плеймейкера, правого вінгера і центрального нападника.
Основна мета клубу – атакувальний хавбек, здатний виконувати роль, яку раніше займали Лука Модрич та Тоні Кроос.
Головним кандидатом є Вітінья з ПСЖ, проте парижани планують запропонувати йому нову угоду, а сам гравець відмовляється вести переговори до завершення сезону.
Мадридці також продовжують сподіватися на можливість підписання Ерлінґа Голанда з Манчестер Сіті в майбутньому.
