Денис Сєдашов

Мадридський Реал офіційно оприлюднив список втрат напередодні першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті. Через травми Альваро Арбелоа не зможе розраховувати на шістьох футболістів, серед яких ключові фігури атаки та захисту.

Найбільш відчутним ударом для «вершкових» стала відсутність Кіліана Мбаппе та Джуда Беллінгема. Обидва лідери продовжують відновлення і не потрапили до заявки на домашню гру. Також поза складом залишилися основні захисники Давід Алаба та Едер Мілітао.

Алаба, Беллінгем, Каррерас, Себальос, Мбаппе і Мілітао продовжують процес відновлення після травм.

Перша зустріч грандів європейського футболу відбудеться вже завтра, 11 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Флік – про матч з Ньюкаслом в ЛЧ: «Нам потрібно буде оборонятися дуже уважно».