Михайло Цирук

У середу, 22 жовтня, відбудеться ще 9 поєдинків Ліги чемпіонів. Вчорашній ігровий день подарував чимало яскравих матчів, тож сподіваємося, що цей також не підведе. А поки пропонуємо вам ознайомитися зі списком страв, які чекають на гостей сьогоднішньої футбольної вечері.

19:45 Атлетік - Карабах

Ох і не хочеться називати іспанський клуб беззаперечним фаворитом цієї пари, враховуючи, що азербайджанці на старті ЛЧ вже двічі шокували футбольну Європу в матчах з Бенфікою (3:2) та трохи менше - з Копенгагеном (2:0). Проте баски, як не крути, величезний претендент на перемогу. Навіть попри те, що цього сезону потрапили в серйозну кризу та виграли тільки один з останніх восьми матчів.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Атлетіка

19:45 Галатасарай - Буде/Глімт

Значно рівніше протистояння очікується цього вечора в Стамбулі, де місцевий Галатасарай, після сенсаційної перемоги над Ліверпулем в останньому матчі ЛЧ, спробує взяти три очки й там, де від нього всі цього чекають. Втім, Буде/Глімт у цій Лізі чемпіонів ще не поступався, а в останньому матчі відібрав очки у грізного Тоттенгема (2:2), тож точно спробує завадити цим планам турків.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Галатасарая

22:00 Айнтрахт - Ліверпуль

ліверпуль

Сам же Ліверпуль спробує перервати серію невдач, що триває аж чотири матчі поспіль, виїзною перемогою над Айнтрахтом. У попередньому турі з німецького клубу просто познущався Атлетіко (1:5), і цього разу, схоже, буде не легше. Хоча, можливо, криза мерсисайдців, яку вже просто неможливо заперечувати, знову дасться в знаки.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Ліверпуля

22:00 Аталанта - Славія

Ще одна пара, де з фаворитом усе очевидно, принаймні на перший погляд. Аталанта трохи забуксувала в Серії А, зігравши внічию в трьох останніх матчах, але загальний клас бергамасків все ж змушує майже не сумніватися в їхній перемозі, тим паче що у Славії теж проблеми: клуб з Праги не може виграти уже три поєдинки в усіх турнірах поспіль.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Аталанти

22:00 Баварія - Брюгге

У цій ЛЧ Брюгге вже показав уміння кусати суперників з топових ліг, розгромивши Монако (4:1), проте цього разу завдання, очевидно, буде значно складнішим. У цьому сезоні Баварія ще не втратила жодного очка, при цьому вже зіграла з головним суперником, дортмундською Боруссією, і цим, мабуть, сказано все.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Баварії

22:00 Монако - Тоттенгем

Лондонський Тоттенгем розпочав сезон досить потужно, проте зараз здав позиції, і з чотирьох останніх матчів виграв тільки один. Цей фактор, звісно, додає трохи більше шансів Монако, однак справи самих монегасків йдуть ще гірше: тільки одна перемога в крайніх шести іграх. Хто з кризових команд здобуде перемогу та отримає заряд упевненості?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Тоттенгема

22:00 Реал - Ювентус

Напевно, центральний матч усього ігрового дня. Якщо Реал, за винятком дербі з Атлетіко (2:5), проводить майже ідеальний сезон, то от у Ювентуса проблем значно більше. Стара синьйора не може перемогти вже шість поєдинків поспіль, а в останньому матчі взагалі поступилася скромному Комо (0:2). Чи вдасться команді Тудора нарешті перервати невдалу серію?

Прогноз ХSPORT.ua - Реал не програє

22:00 Спортинг - Марсель

Приблизно рівними сили мають бути й в Лісабоні, де Спортинг прийматиме Марсель. Провансальці на ходу: мають переможну серію з пʼяти матчів, а після останнього успіху з Гавром (6:2) взагалі піднялися на першу сходинку Ліги 1. Втім і Спортинг в порядку: йде другим у чемпіонаті Португалії, відстаючи від Порту лише на три очки, тож чекаємо на досить цікавий поєдинок.

Прогноз ХSPORT.ua - Марсель не програє

22:00 Челсі - Аякс

Афіша виглядає досить якісно, а от поточна форма нідерландського клубу - ні. Не просто так амстердамці без жодного забитого голу йдуть на передостанньому місці в турнірній таблиці ЛЧ, а в Ередивізі посідають тільки четверту сходинку. Тож Челсі - явний фаворит, і після трьох перемог поспіль, по-хорошому, мав би здобувати й четверту.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Челсі

У матеріалі використані фото Getty images