Реал Мадрид позначив одну з головних цілей на найближче трансферне вікно. У центрі уваги керівництва мадридського клубу опинився півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

Як повідомляє іспанський інсайдер Рамон Альварес, який вважається добре обізнаним про справи вершкових, у Мадриді вже опрацьовують можливу структуру угоди. У цьому визначальною умовою залишається стан здоров'я хавбека. Якщо Родрі повністю відновиться після серйозної травми коліна і не матиме медичних протипоказань, Реал готовий запропонувати за нього близько 50 мільйонів євро.

У поточному сезоні через проблеми зі здоров'ям півзахисник провів 23 матчі за Манчестер Сіті у всіх турнірах та відзначився одним голом.

Раніше повідомлялося, що Реал проявляє інтерес до лідера захисту Арсенала.